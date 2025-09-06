Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
14 Eylül Pazar günü deplasmanda
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, sabah antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-mavililerin akşam idmanı ise 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında yer aldı.
Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın sürdürecek.
