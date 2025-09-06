DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.540.434,62 1,16%

Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü

Trabzonspor, 14 Eylül'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çift idmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 21:28
Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü

Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü

14 Eylül Pazar günü deplasmanda

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, sabah antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililerin akşam idmanı ise 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Ernest Muçi de akşam antrenmanında yer aldı.

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı
2
Trendyol 1. Lig 3. Hafta Hakemleri Açıklandı
3
Kocaelispor Hrvoje Smolcic'i 2025-2026 Sezonuna Kadar Kiraladı
4
Türkiye-İspanya Maçı: Sınırlı İade Biletleri Yarın Satışta
5
Balatonfüredi KSE, Beykoz Belediyespor'u 42-18 Yendi
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
7
Beşiktaş, 13 Eylül RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı