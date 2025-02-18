Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıkları Başlattı

Trabzonspor, Gaziantep FK ile 23 Şubat'ta oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:11
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıkları Başlattı

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlık Sürecine Girdi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklara başladı. Mevcut durum açısından kritik öneme sahip bu karşılaşma öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İdmanda Öne Çıkan Uygulamalar

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmaları ile topa sahip olma becerilerini geliştirmeye odaklandı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalarıyla idman tamamlandı.

Çift Antrenman Programı

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştirecekleri çift antrenman ile sürdürecek. Takımın performansı ve motivasyonu, bu karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli bir etken olacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

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