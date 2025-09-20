Trabzonspor-Gaziantep FK: Pina İlk 11'de, Tribünler Boş Kaldı

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun yokluğunda Pina'yı ilk 11'de sahaya sürdü; Papara Park'ta tribünler büyük oranda boş kaldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:25
Kadro ve değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine sakatlığı geçen Pina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, bu kez Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.

Sakatlığı nedeniyle son oynanan maçın kadrosunda yer almayan Sikan, iyileşmesinin ardından Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi. Sakatlıkları bulunan Bouchouri ve Cihan Çanak ile kart cezalısı Okay Yokuşlu ve Oulai maçta forma giyemedi. Ayrıca A takım listesinden çıkarılan Nwakaeme de maç kadrosunda yer almadı.

Tribünler ve Gaziler Haftası

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta tribünlerde büyük boşluklar yer alırken çok az sayıda Gaziantep taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Kulübü, Gaziler Haftası nedeniyle Trabzonlu gazileri Papara Park’ta ağırladı. Kulüpten yapılan açıklamada,

Bu aziz vatan için canlarını siper eden kahraman gazilerimizi Papara Park’ta ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.

