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Trabzonspor Hedeflerini Belirledi: Abdullah Avcı'dan Açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının zirve yarışında kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 23:59
Trabzonspor Hedeflerini Belirledi: Abdullah Avcı'dan Açıklamalar

Trabzonspor'un Zirve Hedefi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor zirveye oynayacaktır, yarışın içinde olacaktır. Trabzonspor vazgeçmez, ben de vazgeçmem" ifadelerini kullandı.

Maçın Analizi

BG Grup 4 Eylül Stadyumu’ndaki bu zorlu karşılaşmanın ilk bölümünün, teknik ekibin planlarına uygun gittiğini belirten Avcı, "İlk 35 dakikayı istediklerimiz gibi geçirdik ancak ardından bireysel hatalar yaptık. Bu hatalar rakibi devreye soktu" dedi.

Sivasspor'un savunma sistemine dikkat çeken Avcı, "Onlar geçen sezon 5-4-1 sistemini iyi oynayan bir takımdı. Topa sahip olunca onların önündeki 10 oyuncuyla oynamak zor oluyor. İkinci yarıda kazanma fırsatımız vardı ama bu da rakibe benzer bir fırsat sundu" şeklinde konuştu.

Avusturya Maçı Öncesi Hazırlıklar

Perşembe günü EFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanacak rövanş maçı hakkında bilgi veren Avcı, "Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Takımın Geleceği Hakkında Vizyon

Takımın hedefleri hakkında değerlendirmede bulunan Avcı, oyuncu transferlerinin oyun planlarına göre yapıldığını vurguladı. "Trabzonspor büyük bir kulüptür ve ona göre bir oyun anlayışına sahip olmalıdır. Bu takım çok iyi bir takım olacak, temellerini atıyoruz" şeklinde konuştu.

Futbol camiasından gelen eleştiriler hakkında da düşüncelerini paylaşan Avcı, "Eleştiriler olacaktır ama dilimizi ve üslubumuzu doğru kullanmalıyız. Biz futbol oynuyoruz ve gelişmeye çalışıyoruz. Taraftarıma büyük saygı duyuyorum. Bu takım çok iyi sonuçlar alacak ve herkes ne kadar iyi olduğunu görecek" diyerek sözlerini tamamladı.

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