Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Bornova'yı 6-0 Geçti

Trabzonspor Kadın Futbol Taksimi, Rakibini Farklı Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Trabzonspor'un etkileyici bir performans sergileyerek Bornova Hitab Spor karşısında 6-0'lık bir galibiyetle sonuçlandığı karşılaşmaya sahne oldu.

Kadir Özcan Tesisleri'nde gerçekleşen mücadelede Trabzonspor'un gollerini Princella Adueba, Valentina Troka, Lumbardha Misini, Buket Karadağ ve Kaltrina Biqkaj (2) kaydetti. Bu başarılı sonuçla Trabzonspor, ligdeki puanını 31'e yükseltti.

Öte yandan, İzmir temsilcisi Bornova Hitab Spor, bu mağlubiyetin ardından puanını 10'da bıraktı. Trabzonspor'un bu üstün oyunuyla taraftarını heyecanlandırdığı karşılaşma, ligin 15. haftasına damgasını vurdu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor ile Bornova Hitab Spor karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Trabzonspor ile Bornova Hitab Spor karşılaştı.