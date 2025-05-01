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Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve teknik direktör Fatih Tekke’nin programı haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 18:50
Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, maç öncesi hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

İdmanda Neler Yapıldı?

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular önce teknik ısınma çalışmaları yaptı. Ardından, pas ve rondo çalışmalarına geçildi. İdman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Gelecek Antrenman Programı

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı antrenman ile Kasımpaşa karşılaşmasının son hazırlıklarını sürdürecek. Taraftarlar, takımlarının bu önemli maç öncesindeki performansını merakla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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