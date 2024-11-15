Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Kritik Açıklamalar: Performans ve Ekonomi Üzerine Önemli Mesajlar

Trabzonspor Kulübü'nde Performans ve Ekonomi Üzerine Kritik Açıklamalar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kulübün performansını artırmak adına tüm ekipten beklenen çalışmaları vurguladı. Doğan, "Kulübümüzü hak ettiği yere getirmek için savaşmak zorundayız" ifadesiyle dikkat çekti.

Kulüp Ekonomisi Üzerine Kapsamlı Değerlendirme

Doğan, ligde bekledikleri gibi bir başlangıç yapamadıklarını belirtti ve "Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol hocamızla birlikte en kısa sürede bu durumu düzelteceğiz" dedi. 20 aydır başkanlık görevini sürdürdüğünü ifade eden Doğan, kulübün ekonomik açıdan ciddi adımlar attığını, ancak sahada henüz istenen başarıya ulaşamadıklarını aktardı.

Kulübün mevcut ekonomik durumu hakkında bilgiler veren Doğan, gelir gider dengesizliğini ana sorun olarak tanımladı. Takım maliyetinin yaklaşık 35 milyon avro seviyelerinde olduğunu ve bunun üzerine gelen yüzde 40'lık vergi maliyeti eklenince önemli bir açıkla karşı karşıya kalındığını belirtti. Doğan, sözlerine şöyle devam etti: "45-50 milyon avro geride gelir olarak duruyoruz. Bu rakamı her yıl bulmak zorundayız."

Borç ve Faiz Yükleri ile Mücadele

Doğan, kulübü 3 milyar civarında bir borçla devraldıklarını ve bu süre zarfında gelen faizlerin de 2,2 milyar seviyelerine ulaştığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl %54 faiz oranıyla vergi borcunun arttığını ve bunun sürekli bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. "Trabzonspor'umuzu bir an önce bu dertlerden kurtarmamız lazım" ifadesiyle kulübün sorunlarına dikkat çekti.

Gelecek Projeler ve Altyapı Çalışmaları

Doğan, kulüp için önemli üç projemiz var diyerek, bu projelerin geliştirilmesi için destek talep etti. Trabzonspor Koleji projesinin altyapı çalışmaları için önemine değinen Doğan, bu projenin Büyükşehir Belediyesince destekleneceğini ve inşaat masraflarının kulüp tarafından karşılanacağını açıkladı.

Başkan Doğan, tüm belediye başkanlarına destekleri için teşekkür ederek, "Ben burada başkanlık yapmaya, yarın başka bir şey olmaya değil, Trabzonspor'u hak ettiği yere ulaştırmaya talibim" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.