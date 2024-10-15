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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir karşılaşması için antrenmanlarını intensif bir şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 19:58
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir Hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, bu önemli maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Akşam Antrenmanı ve Gençlerle Pratik

Takım, akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Bordo-mavililer aynı zamanda kulübün 19 yaş altı takımı ile hazırlık maçı oynayarak, form grafiğini yükseltmek amacıyla pratik yaptı.

Birlikte Çalışmalara Devam

Karadeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir maçı öncesindeki antrenmanlarına yarın yapacağı idmanla devam etmeyi planlıyor. Taraftarlar, takımın bu zorlu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandığını görmek için sabırsızlanıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, kulübün 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı. İdmana teknik direktör Şenol Güneş de katıldı.

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