Trabzonspor, Rapid Wien Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturyalı ekip Rapid Wien ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. Ardından geniş alan oyunu ve sonuçlandırma çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

Gelecek Antrenman

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla bu önemli karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Teknik Direktör Abdullah Avcı da katıldı.