Trabzonspor Ruzomberok Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Ruzomberok Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 1 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Slovak ekibi Ruzomberok ile evinde oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında oyuncular ısınma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, koordinasyon ile geniş alan çalışmasının ardından, çift kale maçla sona erdi.

Borina Barisic Antrenmanda

Sakatlığı nedeniyle Ruzomberok karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Borna Barisic’in de antrenmanda yer aldığı bildirildi.

Gelecek Program

Bordo-mavili ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme (sağda) ile Umut Güneş mücadele etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme (sağda) ile Umut Güneş mücadele etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme (sağda) ile Umut Güneş mücadele etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme (sağda) ile Umut Güneş mücadele etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme (sağda) ile Umut Güneş mücadele etti.