Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü: Tekke Yönetiminde Taktik Çalışma

Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde taktik provasına ağırlık verildi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Bu bölümde oyuncular ısınma ve dar alanda pas çalışmaları yaptı; daha sonra takım taktik idmana geçti. Çalışma tempolu ve organize şekilde ilerledi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Anthony Nwakaeme ve genç kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı. Öte yandan, Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanıp devre arasında oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli takımla antrenmanlara başlaması dikkati çekti.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.