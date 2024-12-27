Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir. Futbolcular, antrenmanın başlangıcında aerobik koşu yaparak ısınma çalışmalarına geçti. Ardından, dar alanda oyun taktikleri üzerinde duruldu.
İdman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenman ile Reeder Samsunspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.