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Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, 4 Ocak'ta Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:13
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir. Futbolcular, antrenmanın başlangıcında aerobik koşu yaparak ısınma çalışmalarına geçti. Ardından, dar alanda oyun taktikleri üzerinde duruldu.

İdman, taktik çalışmalarıyla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenman ile Reeder Samsunspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

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