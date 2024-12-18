Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanmaya Başladı

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına start verdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde düzenlenen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, aerobik koşu yaparak ısınma çalışmalarına katıldılar. Ardından, dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi.
Çalışma, kuvvet antrenmanları ile tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme de yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Anthony Nwakaeme de yer aldı.