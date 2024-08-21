Trabzonspor, St. Gallen ile Kritik Maç İçin İsviçre'ye Ulaştı

Trabzonspor İsviçre'ye Uçtu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın St. Gallen ile yapacağı mücadele öncesi İsviçre'ye seyahat etti. Bordo-mavili ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı’ndan Uçtu.

Yıldız Futbolcular Kafilede

Takımda, sakatlığı nedeniyle Anthony Nwakaeme yer almazken, Trabzonspor kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Uğurcan Çakır

Muhammet Taha Tepe

Onuralp Çevikkan

Serkan Asan

Borna Barisic

Arif Boşluk

Stefan Savic

Salih Malkoçoğlu

Rayyan Baniya

Arseniy Batagov

Stefano Denswil

John Lundstram

Okay Yokuşlu

Ozan Tufan

Batista Mendy

Enis Bardhi

Umut Güneş

Edin Visca

Cihan Çanak

Trezeguet

Mislav Orsic

Poyraz Yıldırım

Enis Destan

Denis Draguş

Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için taraftarlarından destek bekliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.