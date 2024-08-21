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Trabzonspor, St. Gallen ile Kritik Maç İçin İsviçre'ye Ulaştı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile karşılaşmak üzere İsviçre'ye gitti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:52
Trabzonspor, St. Gallen ile Kritik Maç İçin İsviçre'ye Ulaştı

Trabzonspor İsviçre'ye Uçtu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın St. Gallen ile yapacağı mücadele öncesi İsviçre'ye seyahat etti. Bordo-mavili ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı’ndan Uçtu.

Yıldız Futbolcular Kafilede

Takımda, sakatlığı nedeniyle Anthony Nwakaeme yer almazken, Trabzonspor kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

  • Uğurcan Çakır
  • Muhammet Taha Tepe
  • Onuralp Çevikkan
  • Serkan Asan
  • Borna Barisic
  • Arif Boşluk
  • Stefan Savic
  • Salih Malkoçoğlu
  • Rayyan Baniya
  • Arseniy Batagov
  • Stefano Denswil
  • John Lundstram
  • Okay Yokuşlu
  • Ozan Tufan
  • Batista Mendy
  • Enis Bardhi
  • Umut Güneş
  • Edin Visca
  • Cihan Çanak
  • Trezeguet
  • Mislav Orsic
  • Poyraz Yıldırım
  • Enis Destan
  • Denis Draguş

Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için taraftarlarından destek bekliyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

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