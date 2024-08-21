Trabzonspor, St. Gallen ile Kritik Maç İçin İsviçre'ye Ulaştı

Trabzonspor İsviçre'ye Uçtu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın St. Gallen ile yapacağı mücadele öncesi İsviçre'ye seyahat etti. Bordo-mavili ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı’ndan Uçtu.
Yıldız Futbolcular Kafilede
Takımda, sakatlığı nedeniyle Anthony Nwakaeme yer almazken, Trabzonspor kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
- Uğurcan Çakır
- Muhammet Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Serkan Asan
- Borna Barisic
- Arif Boşluk
- Stefan Savic
- Salih Malkoçoğlu
- Rayyan Baniya
- Arseniy Batagov
- Stefano Denswil
- John Lundstram
- Okay Yokuşlu
- Ozan Tufan
- Batista Mendy
- Enis Bardhi
- Umut Güneş
- Edin Visca
- Cihan Çanak
- Trezeguet
- Mislav Orsic
- Poyraz Yıldırım
- Enis Destan
- Denis Draguş
Trabzonspor, bu önemli karşılaşma için taraftarlarından destek bekliyor.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen ile yarın yapacağı ilk maç için İsviçre'ye gitti.. Kafilede teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.