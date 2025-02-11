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Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak AC Ajaccio ile transfer anlaşmasına vardı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 22:27
Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor Kulübü, akşam saatlerinde transfer görüşmeleri için kente gelen Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 yıllık bir anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin kulübümüze kesin transferi konusunda, AC Ajaccio ile anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmaya göre, AC Ajaccio'ya sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon avro, iki taksit halinde ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Folcarelli ile 4,5 yıllık sözleşme sağlandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında 350 bin avro, sonraki sezonların her birinde ise 700 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

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Trabzonspor, Tim Jabol Folcarelli ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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