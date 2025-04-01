Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Tarihe Geçti

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Inter takımını 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçta yaşanan önemli anlar ve kırılan seyirci rekoru, futbolseverlerin ilgisini çekti.

Maçın Öne Çıkanları

Karşılaşmanın 39. dakikasında Inter penaltı atışı fırsatını değerlendiremedi. Spinacce'nin kullandığı penaltıda Trabzonspor kalecisi Erol Can Çolak, topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi. İlk yarı golsüz tamamlandı.

77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda presle topu kazanan Ekrem Terzi, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şutla topu defansa çarptırarak uzak köşeye gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı. Trabzonspor, maçı bu skorla kazanarak yarı finale yükseldi.

Seyirci Rekoru Kırıldı

Karşılaşmaya olan ilgi, Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı çağrıyla daha da arttı. Kulübün açıklamasına göre, maçı takip eden 40,368 taraftar ile UEFA Gençlik Ligi'nde yeni bir seyirci rekoru kırıldı. Önceki rekor ise 2017-2018 sezonunda Krasnodar-Real Madrid play-off maçında 32,510 seyirciyle belirlenmişti.

Teknik Ekibin Değişiklikleri

Teknik direktör Eyüp Saka, maçta yaptığı iki değişiklikle dikkat çekti. Daha önce sarı kart cezası nedeniyle maça katılamayan Yiğit Kemal Turan yerine Boran Başkan sahada yer aldı. Ayrıca sakatlığı sebebiyle kaleci Ahmet Doğan Yıldırım'ın yerine Erol Can Çolak kaleyi devraldı.

Volkan Konak Anıldı

Maç öncesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için saygı duruşunda bulunuldu. Skor tabelası ve reklam panolarında "Seni unutmayacağız Volkan Konak" yazısı görüldü. Ayrıca stadyumda önceki günkü konserinde fenalaşan sanatçının şarkıları çalındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve A takım oyuncuları maçı tribünden izledi.