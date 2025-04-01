Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı. TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale çıktığı ifade edildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, Trabzonspor'un golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti. Ayrıca, temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak bir penaltı vuruşunu kurtararak önemli bir başarıya imza attı. Karşılaşmayı toplamda 40 bin 368 futbolsever izledi ve bu, UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı anlamına geliyor.

Trabzonspor, yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Bu başarıyla birlikte Trabzonspor, turnuvada son dört takım arasına girmeyi başardı. TFF, Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar diler.