DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi

TFF, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 20:23
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u kutladı. TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale çıktığı ifade edildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, Trabzonspor'un golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti. Ayrıca, temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak bir penaltı vuruşunu kurtararak önemli bir başarıya imza attı. Karşılaşmayı toplamda 40 bin 368 futbolsever izledi ve bu, UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı anlamına geliyor.

Trabzonspor, yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Bu başarıyla birlikte Trabzonspor, turnuvada son dört takım arasına girmeyi başardı. TFF, Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar diler.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig 29. Hafta Maçları Başlıyor: Beşiktaş-Galatasaray Derbisi Yarın
2
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Yarı Finale Yükseldi
3
Samsunspor'dan Devlet Himayesindeki Çocuklara Özel Gün
4
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Finaline Yükseldi
5
Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı Farklı Geçti: 91-42
7
MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor Maçına Hazır

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!