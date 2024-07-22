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Trabzonspor'un Avrupa Macerası Devam Ediyor

Trabzonspor, Ruzomberok'a yenilirse Hajduk Split veya Torshavn ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:27
Trabzonspor'un Avrupa Macerası Devam Ediyor

Trabzonspor'un Avrupa Ligi Serüveni

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna katılan Trabzonspor, Ruzomberok ile karşı karşıya gelsin. Eğer Trabzon ekibi, bu maçta beklenen sonucu alamazsa, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna geçiş yapacak.

Potansiyel Rakip: Hajduk Split veya Torshavn

Trabzonspor'un olası rakibi, Hajduk Split ile Torshavn arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Bu durum, Trabzonspor'un uluslararası arenada yolculuğunun devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Sonuç

Trabzonspor'un hedefi, Avrupa kupalarında ilerleyerek adını daha da duyurmak. Ruzomberok maçında gösterecekleri performans, bu hedefin ilk adımı olacak.

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