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Trabzonspor'un Galibiyeti Sonrası Şenol Güneş'ten Açıklamalar

Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 yenmesinin ardından Şenol Güneş, oyun kalitesinden ve gelecek hedeflerden bahsetti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:30
Trabzonspor'un Galibiyeti Sonrası Şenol Güneş'ten Açıklamalar

Trabzonspor'un Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Net Global Sivasspor karşısında 4-0'lık etkileyici bir zafer elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının son haftalarda gösterdiği olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Oyun Kaliteleri Artıyor

Güneş, son dönemdeki performanslarının arttığını vurgulayarak, "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer, hem takımı hem yönetimi hem de taraftarı rahatsız ediyordu." dedi.

Mutluluk ve Gelişme Vurgusu

Gol yemeden gol atmanın önemine değinen Güneş, "Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Zaman zaman kazandığımızda da ders çıkarmamız gerekiyor. Takımın güven yapısı geliştikçe oyun kalitemiz de artıyor; puan durumuna fazla bakmıyorum." şeklinde konuştu.

Gelecek Maçlara Odaklanma

İkinci yarının ilk maçını kazandıklarını hatırlatan Güneş, kalan maçlara odaklanacaklarını ifade etti. "Önümüzde Kayseri, ardından kupa maçı İskenderun ve Eyüpspor maçı var. Haftayı BAY geçiyoruz; arkadaşlara izin verdik ve toparlanıp yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Uğurcan ve Penaltı Tartışmaları

Maç içinde taraftarların Uğurcan'ın penaltıyı atmasını istemesiyle ilgili açıklama yapan Güneş, "Taraftarın isteği bizim için önemlidir ama bu tip maçlarda böyle bir duruma girmek doğru değil. Bazen duygularımızı kontrol etmeliyiz." dedi.

Pes Etmek Yok

Bir soru üzerine, zor zamanlarda pes etmeyi düşünmediğini belirten Güneş, "Pes etmek diye bir şey yok. İşimizi iyi yapmalıyız. Mühim olan durup toparlanmak." ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları

Güneş, transfer çalışmalarına dair de bilgi vererek, "1-2 transfer açıklanabilir. Daha önce Adryelson ile anlaşmıştık ama olmadı. Şu andaki durumu başkan açıklar, ben sadece fikirlerimi ifade edebilirim." dedi.

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