Trabzonspor ve Hatayspor: İlk Yarı 1-1 Beraberlik ile Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor ve Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:29
Trabzonspor ve Hatayspor: İlk Yarı 1-1 Beraberlik ile Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Hatayspor Karşı Karşıya

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor arasındaki mücadele, ilk yarıda 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın 3. dakikasında, Sikan'ın pasında Zubkov ceza yayı üzerinden sert bir şut çekti, ancak top üstten auta çıktı.

Hatayspor Öne Geçiyor

22. dakikada, Hatayspor öne geçti. Fernandes'in soldan ortasında, altıpas çizgisi üzerindeki Görkem Sağlam, kafa vuruşu yaparak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın soluna gönderdi ve durumu 0-1 yaptı.

Penaltı İptali ve Trabzonspor'un Eşitliği

27. dakikada, Sikan'ın sol çaprazdan çektiği şutta top, yere yatan Kilama'nın eline çarptı. Hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi, ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyerek bu kararı iptal etti.

41. dakikada Zubkov, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, topun direğin az farkla üzerinden auta çıkmasıyla Trabzonspor bir fırsatı değerlendiremedi.

42. dakikada ise Trabzonspor, skoru dengeledi. Soldan son çizgiye inen Sikan'ın ortasında, Zubkov, kafa vuruşuyla kaleci Bekaj'dan dönen topu yatarak sol ayağıyla filelere gönderdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

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