Trabzonspor Yenilmezliğini Sürdürüyor

Trabzonspor, Başakşehir'i Yenerek Yenilmezliğini Sürdürdü

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, 1-0'lık skorla galip gelerek ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Bordo-mavililer, bu sezonki 8 maçında 12 puan toplayarak geçtiğimiz sezondan bu yana 169 gündür ligde yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçen sezon 4 Mayıs'ta deplasmanda Samsunspor karşısında 3-1'lik skorla alan Trabzonspor, o tarihten beri üst üste gelen 3 galibiyeti ve bu sezon oynadığı 8 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

İç Sahada Mağlup Olmuyor

Trabzonspor, kendi sahasında 191 gündür mağlubiyet yaşamıyor. En son geçen sezon 12 Nisan'da Sivasspor'a karşı oynadığı maçı kaybeden bordo-mavililer, o karşılaşmadan sonra iç sahada gerçekleştirdiği 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Şenol Güneş Dönemi

Bordo-mavili takım, ligin üçüncü haftasında teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından, rakiplerine 3 puan vermeme başarısını gösterdi. Güneş yönetiminde oynanan 6 lig maçında Trabzonspor, 2 galibiyetle 4 beraberlik elde ederek 10 puan kazandı.

İç Sahada Gol Üretimi

Lig sezonunda 8 maçta toplam 8 gol atan Trabzonspor, bu gollerin 7'sini kendi sahasında kaydetti. Bordo-mavililer, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında birer, Bellona Kayserispor maçında 2 ve TÜMOSAN Konyaspor maçında ise 3 gol atma başarısını gösterdi. Deplasmana ise sadece Atakaş Hatayspor maçında bir gol atabildi.