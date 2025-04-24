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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. Finale Yükseldi

Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükseldi. Başarı, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünde geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 23:03
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17. Finale Yükseldi

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 17. Finaline Yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek tarihindeki 17. finale yükselme başarısını elde etti.

Arka Arkaya İkinci Final

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a son dakikada kaybeden bordo-mavililer, art arda ikinci kez finale adını yazdırdı. Karadeniz ekibi daha önce 16 kez final oynadığı kupada, 9 kez şampiyonluk yaşadı.

Şampiyonluk Mücadelesi

Trabzonspor, 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 yenerek son kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Şimdi ise, uzun bir bekleyişin ardından Galatasaray karşısında 10. kez kupayı kazanma mücadelesi verecek.

Final Tarihçesi

Trabzonspor, tarih boyunca iki kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile finalde karşılaşarak başarı elde etti. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanmıştı. O zamandan sonra, Adana Demirspor, Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe gibi rakiplerini de devirerek elde ettiği şampiyonluklarla başarı öyküsünü sürdürdü.

Fatih Tekke ile Hızlı Başarı

Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile kısa bir zaman içinde finale yükselmeyi başardı. 11 Mart'taki imza töreninin ardından, 44 gün içinde finale ulaşarak dikkat çekti. Fatih Tekke yönetiminde, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK'ya karşı uzatma bölümünde attığı golle kazanan Trabzonspor, yarı finale yükselmişti.

Başkan Doğan Döneminde İkinci Final

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez finale yükselmiş oldu. Doğan, yöneticilik kariyerinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları elde etti ve şimdi, 26 Mart 2023'te seçildiği başkanlık dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Trabzonsporlu oyuncular galibiyet sevinci yaşadı.

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