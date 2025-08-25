Trendyol 1. Lig: 3. Hafta Tamamlandı — Arca Çorum FK Liderliğini Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tek maçla sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Sezona "3'te 3" yaparak başlayan Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenip liderliğini sürdürdü. Haftayı Alagöz Holding Iğdır FK beraberliğiyle kapatan İmaj Altyapı Vanspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Arca Çorum FK - SMS Grup Sarıyer: 2-1

Bandırmaspor - Adana Demirspor: 4-0

Esenler Erokspor - Serikspor: 5-0

Alagöz Holding Iğdır FK - İmaj Altyapı Vanspor: 0-0

Sipay Bodrum FK - Sakaryaspor: 3-1

Erzurumspor FK - Atko Grup Pendikspor: 3-3

Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler - Özbelsan Sivasspor: 4-2

Eminevim Ümraniyespor - Atakaş Hatayspor: 1-1

İstanbulspor - Manisa FK: 1-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.ARCA ÇORUM FK330071692.İMAJ ALTYAPI VANSPOR321042273.ERZURUMSPOR FK312075254.ATKO GRUP PENDİKSPOR312064255.SİPAY BODRUM FK312053256.ESENLER EROKSPOR311173447.BANDIRMA SPOR311153248.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ311143149.AMED SPORTİF FAALİYETLER3111660410.BOLUSPOR3111550411.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK3111440412.MANİSA FK3111440413.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR3111330414.SAKARYASPOR311156-1415.SERİKSPOR311115-4416.İSTANBULSPOR3030110317.SMS GRUP SARIYERSPOR301235-2118.ATAKAŞ HATAYSPOR301236-3119.ÖZBELSAN SİVASSPOR301237-4120.ADANA DEMİRSPOR301229-7-5

Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

29 Ağustos Cuma:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK - Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyer - Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Eminevim Ümraniyespor - Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor - Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK - Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor - İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar / Pazartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor - Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor - Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)