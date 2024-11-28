Trendyol 1. Lig'de 14. Hafta Başlıyor: Kocaelispor-Ağadaspor Maçıyla Açılış Yapılacak

Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış maçında Kocaelispor, Adanaspor'u ağırlayacak. Maç, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 14. hafta maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
- 20.00 Kocaelispor-Adanaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
30 Kasım Cumartesi:
- 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor (Bandırma 17 Eylül)
- 13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
- 16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 19.00 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)
1 Aralık Pazar:
- 13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 16.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
- 16.00 Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
- 19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor (Atatürk Olimpiyat)
2 Aralık Pazartesi:
- 20.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
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