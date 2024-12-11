Trendyol 1. Lig'de 16. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ligde oynanacak mücadelelerin yönetimiyle ilgili detaylar paylaşıldı.

16. Hafta Maç Programı ve Hakemler

İşte 16. haftada sahne alacak hakemler ve maç programları:

13 Aralık Cuma

20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: İlker Yasin Avcı

14 Aralık Cumartesi

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: Gürcan Hasova

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

15 Aralık Pazar

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

16. hafta maçlarının heyecanı, belirtilen hakemler tarafından yönetilecek. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği bu karşılaşmalar, ligin kaderini etkileyecek önemli anlara sahne olacak.