Trendyol 1. Lig'de 16. Hafta Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında hangi hakemlerin görev alacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ligde oynanacak mücadelelerin yönetimiyle ilgili detaylar paylaşıldı.
16. Hafta Maç Programı ve Hakemler
İşte 16. haftada sahne alacak hakemler ve maç programları:
13 Aralık Cuma
20.00 MKE Ankaragücü-Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz
20.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor: İlker Yasin Avcı
14 Aralık Cumartesi
13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: Gürcan Hasova
19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer
15 Aralık Pazar
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
19.00 Kocaelispor-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk
16. hafta maçlarının heyecanı, belirtilen hakemler tarafından yönetilecek. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği bu karşılaşmalar, ligin kaderini etkileyecek önemli anlara sahne olacak.