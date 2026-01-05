Trendyol 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 05.01.2026 tarihli raporlarla Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp ve diğer kulüp/kişileri PFDK'ya sevk etti; gerekçeler disiplin maddelerine dayandırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:38
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 23:38
Trendyol 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 05.01.2026 tarihinde hazırladığı sevk raporlarıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) bir dizi dosya gönderdi. Sevk edilen kulüpler, futbolcu ve teknik kadro üyelerine ilişkin iddialar ve başvuru tarihleri şöyle:

Sakaryaspor Kulübü

Sakaryaspor Kulübü, 26.12.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Manisa Futbol Kulübü müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat iddiası nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Bodrum FK

Bodrum FK kaleci antrenörü Murat Öztürk, 27.12.2025 tarihinde oynanan Sarıyer - Bodrum FK müsabakasındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, 28.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Pendikspor Kulübü

Pendikspor Kulübü, 27.12.2025 tarihinde oynanan Pendikspor - Esenler Erokspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Serik Spor

Serik Spor futbolcusu Şeref Özcan, 28.12.2025 tarihinde oynanan Serik Spor - Boluspor müsabakasındaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 28.12.2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

TRENDYOL 1. LİG'DEN 3 KULÜP PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK EDİLDİ

TRENDYOL 1. LİG'DEN 3 KULÜP PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk: Finali Hak Eden Takımdık — Galatasaray 4-1 ile Finale Çıktı
2
Çaykur Rizespor Serik Kampında: 2. Devre Hazırlıkları Sürüyor
3
Trendyol 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
4
Fatih Tekke: Oyun Olarak Geride Değildik Ama 4-1 Mağlup Olduk
5
Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
6
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
7
Burak Yılmaz: 'Her Maçı Kazanmak İstiyoruz' — Gaziantep FK Antalya Kampı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları