Trendyol 1. Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 05.01.2026 tarihinde hazırladığı sevk raporlarıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) bir dizi dosya gönderdi. Sevk edilen kulüpler, futbolcu ve teknik kadro üyelerine ilişkin iddialar ve başvuru tarihleri şöyle:

Sakaryaspor Kulübü

Sakaryaspor Kulübü, 26.12.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Manisa Futbol Kulübü müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat iddiası nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Bodrum FK

Bodrum FK kaleci antrenörü Murat Öztürk, 27.12.2025 tarihinde oynanan Sarıyer - Bodrum FK müsabakasındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, 28.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Pendikspor Kulübü

Pendikspor Kulübü, 27.12.2025 tarihinde oynanan Pendikspor - Esenler Erokspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

Serik Spor

Serik Spor futbolcusu Şeref Özcan, 28.12.2025 tarihinde oynanan Serik Spor - Boluspor müsabakasındaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca, 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 28.12.2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK müsabakasındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

TRENDYOL 1. LİG'DEN 3 KULÜP PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK EDİLDİ