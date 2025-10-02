Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Başlıyor: Boluspor ve Arca Çorum FK Açılışta

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yarın başlıyor. Boluspor-Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK-Manisa FK açılış maçlarıyla lig heyecanı sürecek.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:02
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılıyor. Haftanın açılış maçlarında Boluspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak; Arca Çorum FK de Manisa FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK - Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi

13.30 Atko Grup Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik)

13.30 Bandırmaspor - Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK - İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar

13.30 SMS Grup Sarıyer - Sakaryaspor (Stat belli değil)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - İstanbulspor (Iğdır Şehir)

16.00 Özbelsan Sivasspor - Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)

