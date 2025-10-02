Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Başlıyor: Boluspor ve Arca Çorum FK Açılışta

Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılıyor. Haftanın açılış maçlarında Boluspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak; Arca Çorum FK de Manisa FK'yi ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Boluspor - Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
20.00 Arca Çorum FK - Manisa FK (Çorum Şehir)
4 Ekim Cumartesi
13.30 Atko Grup Pendikspor - Adana Demirspor (Pendik)
13.30 Bandırmaspor - Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK - İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
5 Ekim Pazar
13.30 SMS Grup Sarıyer - Sakaryaspor (Stat belli değil)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK - İstanbulspor (Iğdır Şehir)
16.00 Özbelsan Sivasspor - Serikspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)