Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de 9. Haftanın Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta tek bir maçla noktalandı. Kocaelispor, evinde Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaştı ve bu maçı 1-0'lık skorla kazanarak liderliğini sürdürdü.

Haftanın Kapanış Maçı

Haftanın son karşılaşmasını Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü oynadı. Bu zevkli mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

9. Haftada Alınan Diğer Sonuçlar

Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü : 0-3

- : 0-3 Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük : 1-0

- : 1-0 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler : 1-1

- : 1-1 Adanaspor - Şanlıurfaspor : 1-4

- : 1-4 Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK : 0-0

- : 0-0 Boluspor - Ahlatcı Çorum FK : 2-0

- : 2-0 Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK : 1-0

- : 1-0 Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Puan Durumu

9. haftanın ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir:

1. Kocaelispor - 19 Puan

Kocaelispor - 19 Puan 2. Erzurumspor FK - 16 Puan

Erzurumspor FK - 16 Puan 3. Fatih Karagümrük - 15 Puan

Fatih Karagümrük - 15 Puan 4. Teksüt Bandırmaspor - 15 Puan

Teksüt Bandırmaspor - 15 Puan 5. Alagöz Holding Iğdır FK - 14 Puan

Alagöz Holding Iğdır FK - 14 Puan 6. Manisa FK - 14 Puan

Manisa FK - 14 Puan 7. Central Hospital Ümraniyespor - 13 Puan

Central Hospital Ümraniyespor - 13 Puan 8. Ankara Keçiörengücü - 13 Puan

Ankara Keçiörengücü - 13 Puan 9. Esenler Erokspor - 12 Puan

Esenler Erokspor - 12 Puan 10. MKE Ankaragücü - 11 Puan

MKE Ankaragücü - 11 Puan 11. Uğur Okulları İstanbulspor - 11 Puan

Uğur Okulları İstanbulspor - 11 Puan 12. Amed Sportif Faaliyetler - 9 Puan

Amed Sportif Faaliyetler - 9 Puan 13. Şanlıurfaspor - 9 Puan

Şanlıurfaspor - 9 Puan 14. Boluspor - 8 Puan

Boluspor - 8 Puan 15. Gençlerbirliği - 7 Puan

Gençlerbirliği - 7 Puan 16. Siltaş Yapı Pendikspor - 4 Puan

Siltaş Yapı Pendikspor - 4 Puan 17. Ahlatcı Çorum FK - 1 Puan

Ahlatcı Çorum FK - 1 Puan 18. Sakaryaspor - 1 Puan

Sakaryaspor - 1 Puan 19. Adanaspor - 0 Puan

Adanaspor - 0 Puan 20. Yeni Malatyaspor - -3 Puan (3 puan silme cezası)

10. Haftanın Programı

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları şu şekilde gerçekleşecek: