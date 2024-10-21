Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'de 9. Haftanın Sonuçları
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta tek bir maçla noktalandı. Kocaelispor, evinde Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaştı ve bu maçı 1-0'lık skorla kazanarak liderliğini sürdürdü.
Haftanın Kapanış Maçı
Haftanın son karşılaşmasını Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü oynadı. Bu zevkli mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
9. Haftada Alınan Diğer Sonuçlar
- Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü: 0-3
- Teksüt Bandırmaspor - Fatih Karagümrük: 1-0
- Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
- Adanaspor - Şanlıurfaspor: 1-4
- Siltaş Yapı Pendikspor - Erzurumspor FK: 0-0
- Boluspor - Ahlatcı Çorum FK: 2-0
- Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK: 1-0
- Sakaryaspor - Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1
Puan Durumu
9. haftanın ardından oluşan puan durumu aşağıdaki gibidir:
- 1. Kocaelispor - 19 Puan
- 2. Erzurumspor FK - 16 Puan
- 3. Fatih Karagümrük - 15 Puan
- 4. Teksüt Bandırmaspor - 15 Puan
- 5. Alagöz Holding Iğdır FK - 14 Puan
- 6. Manisa FK - 14 Puan
- 7. Central Hospital Ümraniyespor - 13 Puan
- 8. Ankara Keçiörengücü - 13 Puan
- 9. Esenler Erokspor - 12 Puan
- 10. MKE Ankaragücü - 11 Puan
- 11. Uğur Okulları İstanbulspor - 11 Puan
- 12. Amed Sportif Faaliyetler - 9 Puan
- 13. Şanlıurfaspor - 9 Puan
- 14. Boluspor - 8 Puan
- 15. Gençlerbirliği - 7 Puan
- 16. Siltaş Yapı Pendikspor - 4 Puan
- 17. Ahlatcı Çorum FK - 1 Puan
- 18. Sakaryaspor - 1 Puan
- 19. Adanaspor - 0 Puan
- 20. Yeni Malatyaspor - -3 Puan (3 puan silme cezası)
10. Haftanın Programı
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları şu şekilde gerçekleşecek:
- 25 Ekim Cuma: 20:00 Fatih Karagümrük - Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)
- 26 Ekim Cumartesi: 13:30 Central Hospital Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
- 13:30 Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
- 16:00 Şanlıurfaspor - Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)
- 19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (Eryaman)
- 27 Ekim Pazar: 13:30 Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
- 16:00 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
- 16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)
- 19:00 Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 28 Ekim Pazartesi: 20:00 Manisa FK - Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)