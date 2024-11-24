DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.345.755,17 0,78%

Trendyol 1. Lig'de Karagümrük'ten Erzurumspor'a Tarihi Yenilgi: 1-3

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Karagümrük, Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Hakan Kutlu kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 15:45
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük'ten Erzurumspor'a Tarihi Yenilgi: 1-3

Erzurumspor FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük Maç Özeti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı bu kritik mücadeleyi 3-1'lik bir skorla kazanan Karagümrük, önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gözdesi: Kırmızı Kart ve Eşit Olmayan Şanslar

Karşılaşmanın ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Karagümrük, ikinci yarının başlarında Erzurumspor'un zayıf defansını zorlayarak gol atmayı başardı. Ancak, devre arasında yaşanan bir olay maça damgasını vurdu. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Erzurumspor’un bu mağlubiyeti, hem puan cetvelinde hem de moral açısından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Bu durum, ligin ilerleyen haftalarında Erzurumspor için zorlu bir süreç olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Markus Gisdol: Türkiye'de Doğru Projeyi Bekliyorum
2
Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ve Kasımpaşa Golsüz Berabere Kaldı
3
Trendyol 1. Lig'de Karagümrük'ten Erzurumspor'a Tarihi Yenilgi: 1-3
4
Erkek Curling Milli Takımı Avrupa B Klasman Şampiyonası'nı 5. Sırada Tamamladı
5
Ampute Futbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı
6
Trabzonspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
7
Trendyol Süper Lig: Sivasspor ve Kasımpaşa İlk Yarıda Gol Atamadı

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı