Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor Farkı 7 Puan!

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, liderliğini sürdürerek puan farkını 7'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:54
Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor Farkı 7 Puan!

Trendyol 1. Lig'de Son Gelişmeler

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligdeki heyecan dolu mücadeleler, Kocaelispor'un liderliği ile dikkat çekiyor.

Kocaelispor'un Hızlı Yükselişi

Lider Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu sonuçla, en yakın rakibi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalması sonucunda puan farkını 7'ye çıkardı.

Diğer Maçların Sonuçları

Bugün oynanan diğer maçlarda Ahlatcı Çorum FK, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor ise deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yenmeyi başardı. Ayrıca, zirve yarışında olan Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 yenerek averajla ikinci sıraya yükseldi.

19. Hafta Sonuçları

19. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde:

  • Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
  • Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
  • Esenler Erokspor-Sakaryaspor: 1-1
  • Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1
  • Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: 0-1
  • Boluspor-Adanaspor: 3-1
  • Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: 1-0
  • Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 3-0
  • Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1
  • Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3

Puan Durumu

Puan durumu ise şu şekilde oluştu: 

 1. Kocaelispor 19  32  43  11  8 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük 19  45  34 3. Teksüt Bandırmaspor 19  73  28 4. Erzurumspor FK 19  37  21 5. Ahlatcı Çorum FK 19  28  22 ...

20. Haftanın Programı

20. hafta maçları ise şöyle;

  • 17 Ocak Cuma: Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü (20.00)
  • 18 Ocak Cumartesi:
    • Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (13.30)
    • Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük (16.00)
    • Esenler Erokspor-Adanaspor (16.00)
    • Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor (19.00)
  • 19 Ocak Pazar:
    • Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (13.30)
    • Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (13.30)
    • Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor (16.00)
    • Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor (19.00)
  • 20 Ocak Pazartesi: Gençlerbirliği-Kocaelispor (20.00)

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