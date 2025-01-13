Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor Farkı 7 Puan!

Trendyol 1. Lig'de Son Gelişmeler

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligdeki heyecan dolu mücadeleler, Kocaelispor'un liderliği ile dikkat çekiyor.

Kocaelispor'un Hızlı Yükselişi

Lider Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Bu sonuçla, en yakın rakibi Teksüt Bandırmaspor'un Siltaş Yapı Pendikspor ile 1-1 berabere kalması sonucunda puan farkını 7'ye çıkardı.

Diğer Maçların Sonuçları

Bugün oynanan diğer maçlarda Ahlatcı Çorum FK, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederken, Central Hospital Ümraniyespor ise deplasmanda Manisa FK'yi 3-0 yenmeyi başardı. Ayrıca, zirve yarışında olan Solwie Energy Fatih Karagümrük, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 1-0 yenerek averajla ikinci sıraya yükseldi.

19. Hafta Sonuçları

19. hafta maçlarının sonuçları şu şekilde:

Siltaş Yapı Pendikspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Esenler Erokspor-Sakaryaspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 0-1

Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor: 0-1

Boluspor-Adanaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü: 1-0

Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 3-0

Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-3

Puan Durumu

Puan durumu ise şu şekilde oluştu:

1. Kocaelispor 19 32 43 11 8 2. Solwie Energy Fatih Karagümrük 19 45 34 3. Teksüt Bandırmaspor 19 73 28 4. Erzurumspor FK 19 37 21 5. Ahlatcı Çorum FK 19 28 22 ...

20. Haftanın Programı

20. hafta maçları ise şöyle;