Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:18
Maç sonucu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, ev sahibi Erzurumspor FK, konuk Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma, baştan sona ev sahibinin kontrolünde geçti ve Erzurumspor FK sahadan üç puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor, Kazım Karabekir...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eminevim Ümraniyespor oyuncusu Tomislav Glumac (44) ile Erzurumspor FK kalecisi Orbanic (31) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor, Kazım Karabekir...

