Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK, Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 Yendi

Maç sonucu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, ev sahibi Erzurumspor FK, konuk Eminevim Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma, baştan sona ev sahibinin kontrolünde geçti ve Erzurumspor FK sahadan üç puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK ile Eminevim Ümraniyespor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Eminevim Ümraniyespor oyuncusu Tomislav Glumac (44) ile Erzurumspor FK kalecisi Orbanic (31) mücadele etti.