Trendyol 1. Lig: Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 Yenerek Öne Geçti

Trendyol 1. Lig'de Kritik Maç

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede Fatih Karagümrük, Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Ciss'in Sakatlığı Endişe Yarattı

Maçın sonlarına doğru Adanaspor'lu oyuncu Ciss, rakibiyle kafa kafaya çarpışarak sakatlandı. Senegalli futbolcu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ambulansla kaldırıldı. Ciss'in durumu, takım ve taraftarlar için endişe kaynağı oldu.

Fatih Karagümrük'ün elde ettiği bu galibiyet, ligdeki hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncu Ciss, maçın sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Senegalli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Adanasporlu oyuncu Ciss, maçın sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpıştı. Senegalli futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.