Trendyol 1. Lig: Iğdır FK 1-1 Boluspor — Üzülmez'in ofsayt eleştirisi

Trendyol 1. Lig: Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Boluspor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK’de teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonrasında takımının mücadelesini ve iptal edilen golün ofsayt gerekçesini değerlendirdi.

Üzülmez: "Son dakikaya kadar mücadele ettiler"

Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Teknik direktör, iptal edilen golün ofsayt olduğu yönündeki karara yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü: "Evet 2 puan kaybettik ama o ofsayt çizgisini şimdi izliyorum. Bu kadar da erken vermemesi gerekiyordu kararı. Biz geçen hafta burada Koita'nın pozisyonunu hiçbir şey olmamasına rağmen 5 dakika izledik, 5 dakika bekledik. Bugünkü ofsaytta niye 30 saniye, 45 saniye bekliyoruz ki? Biraz daha inceleyelim, biraz daha araştıralım. Bize de mesajlar geliyor. Ofsayt çizgisi olmadığını söylüyorlar. Ben 10 kişi zaten mücadele ediyorum burada. 10 kişiyle emek veriyorum 50 dakika boyunca. Bir iki dakika da biz bekleyelim. Acelemiz yok ki. Geçen hafta 5 dakika bekledik. İki dakika da burada bekleyelim o çizgiyi iyice, net olarak öğrenmek için. Bize yazık değil mi? Zaten eksik mücadele ediyorum."

Üzülmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Çocuklar aslanlar gibi mücadele etti. Son dakikaya kadar, sonuna kadar emeklerini gösterdi. Bekle hocam, bekle acelemiz yok hocam. Ofsayt çizgisini çizmek için 45 saniyede karar vermeyelim, bekleyelim. Bu mücadelenin içerisinde olacağız. Tabi ki puan kayıpları olacak, bu maratonda böylesine kötü oynadığımız maçlar da olacak, ilk 45 dakikadaki gibi. Oyuncularıma bu 1 puanı almak için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Boluspor son haftalarda olumsuz anlamda sonuçlar alıyor. Ertuğrul hoca ile beraber de onlar da iyi mücadele ettiler. 10 kişi kalmamıza rağmen kayıp olan 2 puana üzülüyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Boluspor cephesi: Arslan "Galibiyet için geldik"

Boluspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan ise Iğdır'a galibiyet için geldiklerini söyledi: "Bir puana gelmedik buraya, bütün hazırlıklarımızı galibiyet üzerine planlamıştık. Takımla 4 tane antrenmana çıkıp Iğdır gibi, bu ligin favorisi olan bir takıma karşı hazırlanmak kolay olmadı. İlk yarı bütün planlarımız istediğimiz gibi gitti, istediğimizi alan taraf bizdik."

Arslan, maçın 10 kişi kalınmasının ardından daha dikkatli oynamaları gerektiğini vurgulayıp, "10 kişi kaldıktan sonra rakibi daha fazla geriye koştursak belki buradan 3 puanla ayrılacaktık. Belki maçın sonunda ofsayttan dönen pozisyon gol olsa puansız evimize dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Genç ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Arslan, ilk teknik direktörlük deneyimine dair teşekkürlerini iletti: "Bu takımla çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlk teknik direktörlük deneyimim. Sizlerin önünde bana güvenip inanan, Boluspor gibi köklü bir camiada görev veren başta sayın başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza söz veriyorum. Bu takım kazanır, kaybeder ama bu mücadeleyi her zaman her yerde gösterecek."

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Boluspor, Iğdır Şehir Stadında karşılaştı. Maçın ardından Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, açıklamada bulundu.