Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor 1-2 Bandırmaspor — Kutlu: 'Bir tek topu içeri atamadık'

Trendyol 1. Lig: İmaj Altyapı Vanspor 1-2 Bandırmaspor

Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında İmaj Altyapı Vanspor sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Hakan Kutlu'nun değerlendirmesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçta kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçta topa sahip olduklarını ve ikili mücadelelerin hemen hemen tamamını kazandıklarını anlattı.

"Mağlup olduk, oyuncular kutlanır mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten oyuncularımız saha içinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eksik kalan ne vardı derseniz, bir tek topu içeri atamadık, gerçekten iyir futbol oynadık. Rakibimizin hem ilk yarı hem de ikinci yarı ceza sahamıza girdiğini ve pozisyon yakaladığını hatırlamıyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, İmaj Altyapı Vanspor maçının kolay bir deplasman olmadığını dile getirdi. Gürsel, rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamasının Vanspor için dezavantaj olduğunu belirtti.

"Bundan sonraki süreçte cezaları bittiğinde Van kolay bir deplasman değil, her zaman zor bir deplasman olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Burada alınan galibiyet önemli, oyuncularımı kutluyorum."

Takımının istediği oyunu sahaya yansıtamadığını anlatan Gürsel, "Çıkışları iyi yapamadık. Rakibimizden kazandığımız iki topla golü bulduk. Bandırmaspor'un oynadığı oyunu bugün tam olarak sahaya yansıtamadık ama dediğim gibi kazanmak güzel."

