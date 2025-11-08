Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 3-2 Manisa FK

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Özbelsan Sivasspor, Manisa FK'yı 3-2 yenerek sahadan galip ayrıldı; penaltılar, kırmızı kart ve Emirhan Başyiğit’in çift golü öne çıktı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:57
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Maç, penaltılar, kritik müdahaleler ve son bölüme damga vuran gollerle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Kimpioka rakip ceza sahasına girerek çektiği şutunu kaleci Sarp Bodur kurtardı. Dönen top, Manisa FK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

36. dakikada Manisa FK’nın kullandığı köşe vuruşunda Campos’un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle VAR uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını işaret etti.

39. dakikada penaltıda topun başına geçen Diony, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

43. dakikada rakip savunma arkasına sarkan Feyzi Yıldırım, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR’dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Cihat Çelik, topu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada hakeme sert itirazda bulunan Ethemi, kırmızı kart gördü.

65. dakikada Kamil Fidan’ın pasında topla buluşan Emirhan Başyiğit, uzak köşeden topu filelerle buluşturdu. 2-1

82. dakikada Yasin Güreler’in ortasına ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Yusuf Talum, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

83. dakikada rakip yarı alanda topu kazanan Emirhan Başyiğit, ceza sahası dışından uzak köşeye yaptığı sert şutta kaleci Sarp’ın müdahalesine rağmen top filelere gitti. 3-2

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Okan Erdoğan, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Charisis (Özkan Yiğiter dk. 36), Cihat Çelik, Campos (Malle dk. 81), Avramovski (Kamil Fidan dk. 46), Kimpioka (Mehmet Talha Şekerdk. 73), Badji (Ethemi dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Yusuf Çağlar Kefkir, Osman Başkuyu, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Manisa FK: Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Ada İbik dk. 86), Toure (Yunus Emre Yüce dk.67), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Fırat İnal dk. 73), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Osman Kahraman dk. 46)

Yedekler: Vedat Karakuş, Samet Karabatak, Umut Erdem, Oğuzhan Yurtdaş, Can Özçelik, Ahmet Şen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller ve Kartlar

Goller: Diony (dk. 39 pen.), Yusuf Talum (dk. 83) (Manisa FK), Cihat Çelik (dk. 45 pen.), Emirhan Başyiğit (dk.65 ve 83) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Ethemi (dk. 60) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Avramovski, Campos, Okan Erdoğan, Mehmet Talha Şeker (Sivasspor), Yasin Küreler, Toure (Manisa FK)

