Trendyol 1. Lig: Siltaş Yapı Pendikspor ve Uğur Okulları İstanbulspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Beraberlik Mücadelesi

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Siltaş Yapı Pendikspor, kendi evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Her iki takım da mücadeleci bir oyun sergileyerek, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Pendik'teki stadyumda gerçekleşen bu önemli mücadelede, takımların performansı izleyenlerin beğenisini kazandı.

Sonuç itibarıyla, Trendiol 1. Lig'de bir puan alarak ligdeki yerlerini korumak isteyen her iki takım için de puan kaybı söz konusu oldu.