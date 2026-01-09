Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Boluspor — Liço'nun golü

Trendyol 1. Lig 20. haftasında Boluspor, Dean Liço'nun 31. dakikadaki golüyle Vanspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:31
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Dean Liço (dk. 31) kaydetti.

Maç Detayları

Stat: Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter

Vanspor FK

Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Bekir Can Kara dk. 60), Batuhan İşçiler, Naby Oulare, Aliou Traore (Erdem Seçgin dk. 85), Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Hostikka (Medeni Bingöl dk. 77), Sabahattin Destici, Ivan Cedric

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Soran Tümen

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Boluspor

Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Loic Kouagba, Işık Kaan Arslan, Lucas Lima (Harun Alpsoy dk. 90+4), Doğan Can Davas (Can Arda Yılmaz dk. 90+3), Dean Liço, Mario Balburdia, Barış Alıcı (Abdulsamet Kırım dk. 83), Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu (Mustafa Çaylı dk. 58)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Kaan Alp Dizbay, Burak Topçu, Egemen Kazancı, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız

Teknik Direktör: Gökhan İpek

Gol ve Kartlar

Gol: Dean Liço (dk. 31) (Boluspor)

Sarı kartlar: Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Aliou Traore, Bekir Can Kara, Ivan Cedric (Vanspor FK); Loic Kouagba, Doğan Can Davas, Mario Balburdia, Dean Liço, Lucas Lima (Boluspor)

