Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Boluspor — Liço'nun golü

Trendyol 1. Lig: Vanspor FK 0-1 Boluspor
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Boluspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü Dean Liço (dk. 31) kaydetti.
Maç Detayları
Stat: Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter
Vanspor FK
Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Bekir Can Kara dk. 60), Batuhan İşçiler, Naby Oulare, Aliou Traore (Erdem Seçgin dk. 85), Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Hostikka (Medeni Bingöl dk. 77), Sabahattin Destici, Ivan Cedric
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Batıhan Gebecelioğlu, Erdi Dikmen, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım, Soran Tümen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Boluspor
Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Loic Kouagba, Işık Kaan Arslan, Lucas Lima (Harun Alpsoy dk. 90+4), Doğan Can Davas (Can Arda Yılmaz dk. 90+3), Dean Liço, Mario Balburdia, Barış Alıcı (Abdulsamet Kırım dk. 83), Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu (Mustafa Çaylı dk. 58)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Kaan Alp Dizbay, Burak Topçu, Egemen Kazancı, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Mustafa Yıldız
Teknik Direktör: Gökhan İpek
Gol ve Kartlar
Gol: Dean Liço (dk. 31) (Boluspor)
Sarı kartlar: Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Aliou Traore, Bekir Can Kara, Ivan Cedric (Vanspor FK); Loic Kouagba, Doğan Can Davas, Mario Balburdia, Dean Liço, Lucas Lima (Boluspor)
