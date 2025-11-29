Trendyol Süper Lig 14. Hafta: RAMS Başakşehir, Kasımpaşa Önünde 2-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 14. haftasında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı; goller Fayzullayev ve Amine Harit'ten geldi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:22
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa, evinde RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cafu’nun sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırdığı topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdan Shumurodov’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

26. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fayzullayev’in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

38. dakikada hızla rakip sahaya giren Shomurodov, ceza yayına kadar ilerledikten sonra pasını Fayzullayev’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Gianniotis kornere çeldi.

41. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed’in uzun topunda savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Fayzullayev’in vuruşunda kaleye giden topu Attila Szalai çizgiden çıkararak uzaklaştırdı.

43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Claudio Winck’in topa müdahalesi öncesi kaleci Muhammed çıkarak topu ayaklarıyla çeldi. Seken topu alan Pape Gueye’nin aşırtma vuruşunda savunma uzaklaştırmak isterken, Ben Ouanes topu kazanıp pasını Baldursson’a verdi. Baldursson meşin yuvarlağı ıska geçmesi sonrası savunma, topu tehlike bölgesinin dışına attı.

45+4. dakikada Kemen, ceza sahasına koşu yapan Harit’e pasını aktardı. Harit’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 2-0

Stat ve hakemler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökmen Bilir, Gökhan Barcın

Kadrolar

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai, Owusu, Mamadou Fall, Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 14), Ben Ouanes, Pape Gueye

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Kubilay Kanatsızkuş, Diabate, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arveladze

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Olivier Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Amine Harit, Davie Selke

Yedekler: Doğan Alemdar, Berat Özdemir, Onur Ergün, Nuno Da Costa, Miguel Crespo, Hamza Güreler, Jakub Kaluzinski, Ömer Ali Şahiner, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Fayzullayev (dk. 26), Amine Harit (dk. 45+4) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Nicholas Opoku, Attila Szalai (Kasımpaşa), Davie Selke (Başakşehir)

