Trendyol Süper Lig: 213 Transferin 149'u Yurt Dışından Geldi

Trendyol Süper Lig'de yurt dışı ağırlıklı transfer dönemi

DOSYA HABER - OZHAN MEMİŞ

Yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig takımları transfer politikasında yurtdışı kaynaklı oyunculara yöneldi. Kulüplerin gerçekleştirdiği toplam 213 transferin 149'u Türkiye dışından geldi.

Tercihler birinci transfer döneminde yurtdışına kaydı

Kaydedilen rakamlar, takımların birinci transfer ve tescil döneminde ağırlıklı olarak yabancı pazarlara yöneldiğini gösteriyor. Bu eğilim sezon başı kadro yapılandırmalarında yurtdışı alternatiflerin öne çıktığını işaret ediyor.

Veri ve kaynak: Haber, Anadolu Ajansı tarafından derlenen bilgiler ışığında hazırlandı.

Haber: OZHAN MEMİŞ / Anadolu Ajansı