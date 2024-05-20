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Trendyol Süper Lig 37. Hafta VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş - Hatayspor maçında penaltı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtlarını paylaştı. Beşiktaş - Hatayspor maçında yaşanan ve penaltıyla sonuçlanan pozisyonun VAR konuşmaları detaylı olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:26
Trendyol Süper Lig 37. Hafta VAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş - Hatayspor maçında penaltı kararı

Süper Lig'de 37’nci haftanın VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlandı. Beşiktaş - Hatayspor maçında yaşanan ve penaltıyla sonuçlanan pozisyonun VAR konuşmaları da detaylı bir şekilde açıklandı.

Beşiktaş'ın evinde Hatayspor'u konuk ettiği mücadelenin 90+5. dakikasında yaşanan pozisyonda, ev sahibi ekip sağ kanattan kazanılan kornerde Muçi'nin ortasını yaptı. Mustafa Hekimoğlu'nun kafa vuruşunda top savunmadan döndü ve altıpas içinde karambol oluştu. Bu karambolde Salih Uçan, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi.

Maçın VAR kayıtlarındaki konuşmalar şu şekilde:

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Sahada inceleme mi? Tamam.

CİHAN AYDIN: Gustavo geldim.

VAR: Cihan, temas noktası burası tamam mı?

CİHAN AYDIN: Temas noktası, tamam.

VAR: Şimdi ileri geri oynatacağım, tamam mı?

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam, gördüm. Bir kez daha lütfen. 2 numara…

VAR: 2 numara, doğru.

CİHAN AYDIN: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

CİHAN AYDIN: Tamam, teşekkürler.

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