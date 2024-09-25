Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Duyuruldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, gelecek hafta yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri belirledi.
Maç Programı ve Hakem Atamaları
27 Eylül Cuma günü başlayacak olan 7. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programı şu şekildedir:
- 27 Eylül Cuma:
- 20.00: Net Global Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
- 28 Eylül Cumartesi:
- 16.00: Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
- 19.00: Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 19.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
- 29 Eylül Pazar:
- 16.00: ikas Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
- 16.00: Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
- 19.00: Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
- 19.00: Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
- 30 Eylül Pazartesi:
- 20.00: Bellona Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları izlemek için sabırsızlanıyor.