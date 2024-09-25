Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, gelecek hafta yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri belirledi.

Maç Programı ve Hakem Atamaları

27 Eylül Cuma günü başlayacak olan 7. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programı şu şekildedir:

27 Eylül Cuma:

20.00: Net Global Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00: Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen



19.00: Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



19.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00: ikas Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler



16.00: Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler



19.00: Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman



19.00: Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00: Bellona Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları izlemek için sabırsızlanıyor.