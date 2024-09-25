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Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçlarının hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:20
Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Duyuruldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, gelecek hafta yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri belirledi.

Maç Programı ve Hakem Atamaları

27 Eylül Cuma günü başlayacak olan 7. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ve karşılaşmaların programı şu şekildedir:

  • 27 Eylül Cuma:
    • 20.00: Net Global Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay
  • 28 Eylül Cumartesi:
    • 16.00: Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
    • 19.00: Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
    • 19.00: Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
  • 29 Eylül Pazar:
    • 16.00: ikas Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
    • 16.00: Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
    • 19.00: Sipay Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman
    • 19.00: Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
  • 30 Eylül Pazartesi:
    • 20.00: Bellona Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları izlemek için sabırsızlanıyor.

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