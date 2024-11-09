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Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 0 - 1 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:09
Trendyol Süper Lig: Adana Demirspor 0 - 1 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü, ilk yarıda gelmedi ve heyecan, 61. dakikada yaşandı.

Dakika Dakika Maç Notları

61. dakikada Dubois, çalımları ile ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahaleye çalıştığı topu önünde bulan Halil Akbunar, vuruşunu yapmasına rağmen meşin yuvarlak Arda Okan Kurtulan'a çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile frikik kazandı. Ancak Yusuf'un kullandığı serbest vuruş, yandan auta gitti.

75. dakikada, yine Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında Semih Güler, ön direkte topa kafayı vurdu. Ancak top, az farkla auta çıktı.

88. dakikada gelişen kontratakta, ceza sahasında topla buluşan Thiam, şık bir çalımla rakiplerini geçerek unutulmaz bir pozisyona girdi. Şutunu attığında ise direkt üzerinden dönen top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşma, konuk ekip ikas Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi ve takımlar, ligdeki mücadelelerine devam etmek üzere sahadan ayrıldılar.

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