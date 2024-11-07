Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 12. Haftanın Maç Programı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor arasındaki maçla yarın başlayacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.

12. Hafta Maç Programı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 12. hafta programı ise şu şekildedir: