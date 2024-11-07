Trendyol Süper Lig'de 12. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 12. Haftanın Maç Programı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor arasındaki maçla yarın başlayacak. Karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.
12. Hafta Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 12. hafta programı ise şu şekildedir:
- Yarın:
20.00 Kasımpaşa - Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 9 Kasım Cumartesi:
13.30 Onvo Antalyaspor - Sipay Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin)
19.00 Adana Demirspor - ikas Eyüpspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi)
- 10 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe - TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray - Samsunspor (RAMS Park)
19.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe - Net Global Sivasspor (Ülker)