Türkiye Ragbi Federasyonu 2024: Tarihi Başarılarla Dolu Bir Yıl

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan Tarihi Başarılar

2024 yılı, Türkiye Ragbi Federasyonu için önemli bir dönüm noktası oldu. Başkan Nahit Şahin, federasyon bünyesinde yer alan branşların, bu yıl birçok ilke imza attığını vurguladı.

Ragbi Kadın Milli Takımı'ndan İlk Avrupa Mücadelesi

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, tarihinde ilk kez Avrupa'nın en üst ligi olan Championship Ligi'nde mücadele etti. 7'li Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi'ndeki yerini koruyarak, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti.

Başarılarla Dolu Diğer Branşlar

7'li Ragbi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Trophy Ligi'nde 4. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Beyzbol5 Genç Milli Takımı, Fransa'nın Clermont kentinde düzenlenen organizasyonda Avrupa ikinciliği elde ederek Türkiye'ye gurur kaynağı oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, 15 Yaş Altı Softbol Milli Takımı ilk galibiyetlerini alarak üst üste 3 maç kazanma başarısını gösterdi.

Korumalı Futbol Milli Takımı Güçleniyor

Korumalı Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde İrlanda ve Hollanda'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Ayrıca, federasyon genel kurulunda Uras Aslan, finansal asbaşkanlık görevine seçildi.

Flag Futbol ve Yeni Branşlar

Türkiye, flag futbol alanında ilk kez Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu organizasyon, 24 takımın katılımıyla gerçekleştirildi ve flag futbolun ulusal düzeyde bilinirliğini artırdı. Ayrıca, Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde Kar Ragbi Şampiyonası da düzenlendi.

Federasyonun Büyüme Hedefleri

Kasım ayında alınan kararla federasyona lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşları dahil edildi. Bu adım, branş sayısını 9'a yükseltti. 2024 yılında, sporcuların eğitimine yönelik iş birlikleri ve Avrupa düzeyindeki kulüplerle yapılan ortak kamplar da dikkat çekti.

Başkan Şahin'in Vizyonu

Başkan Nahit Şahin, 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye Ragbi Federasyonu için 2024, ulusal ve uluslararası alanda tarihi başarıların yaşandığı bir yıl oldu." diyerek elde edilen başarıların umut verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle daha büyük hedeflerin peşinde koşacaklarını belirtti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, bünyelerinde yer alan branşlarda milli sporcuların, 2024 yılında ilklere imza attığını söyledi. Ragbi, beyzbol, softbol, korumalı futbol, flag futbol, salon beyzbolu (Beyzbol5), lakros, kriket ve paralimpik ragbi olmak üzere 9 branşı bünyesinde barındıran federasyonda milliler, 2024 yılında önemli başarılar elde etti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, bünyelerinde yer alan branşlarda milli sporcuların, 2024 yılında ilklere imza attığını söyledi. Ragbi, beyzbol, softbol, korumalı futbol, flag futbol, salon beyzbolu (Beyzbol5), lakros, kriket ve paralimpik ragbi olmak üzere 9 branşı bünyesinde barındıran federasyonda milliler, 2024 yılında önemli başarılar elde etti.