Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, Göztepe'yi 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor, şampiyonluk mücadelesi için karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Corendon Alanyaspor, 1-0 önde kapadı.

Maç öncesinde, hayatını kaybeden eski milli oyuncu Ogün Altıparmak için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Açılış Golü ve Sonrası

Maçın 5. dakikasında, Da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Romulo, kaleciyi geçemedi. Kalecinin kornere çeldiği bu atak, mücadelenin temposunu arttırdı.

14. dakikada Yusuf Özdemir, sol kanattan altıpas içine yaptığı vuruşla kaleyi yokladı, ancak top sol üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Romulo’nun ceza sahası içindeki pasında Djalma, uygun bir pozisyonda şutunu çekti ama meşin yuvarlak sol direğin yanından auta gitti.

Pensaltı İptali ve İlk Yarının Golü

41. dakikada, sol kanattan kullanılan kornerde Heliton ile yükselen Cordova'nın eline top çarptı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın müdahalesi sonrasında pozisyonu izleyip kararını değiştiren hakem, penaltıyı iptal etti.

İlk yarının son anlarında, 45. dakikada Balkovec'in kullandığı kornerde, kale sahası önünde Lima meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Böylece Alanyaspor, Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.

Sonuç olarak, ilk yarı Corendon Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.