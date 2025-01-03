Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Yendi

Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşen karşılaşmada Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1’lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Maçın 54. dakikasında Alanyaspor, Richard'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortası ile farkı ikiye çıkardı. Janvier'in gelişine vurduğu top direkten dönerken arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Cordova, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu (2-0).

57. dakikada, Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in çaprazdan kaleye vurduğu sert şut, az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ kanattan gelen Alanyaspor atağında Rony Lopes, ceza sahası önüne çıkardığı pasta Cordova'nın sert şutunu kaleci Slowik güçlükle kornere çeldi.

Maçın son dakikalarında, 90+6. dakikada Konyaspor, Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği ortası ile farkı bire indirdi. Kramer'in kafa vuruşu ile meşin yuvarlak ağlara gitti (2-1).

Karşılaşma sonunda ev sahibi takım Alanyaspor, 2-1'lik üstünlükle sahadan ayrılarak önemli bir galibiyet daha elde etti.