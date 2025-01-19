Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'un 1-0'lık Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra, Eyüpspor gole çok yaklaşmasına karşın, Ampem'in sağ taraftan yaptığı ortada Tayfur Bingöl’ün şutu, kaleci Ertuğrul Taşkıran tarafından başarılı bir şekilde engellendi.

21. dakikada, Eyüpspor'un Vezo'nun pası ile hareketlenen Ampem ceza sahası önünden bir şut çekti. Ancak, topun Thiam'a çarpmasının ardından VAR incelemesi sonucu, 25. dakikada ofsayt nedeniyle bu gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında ev sahibi ekip, köşe vuruşunun ardından geldiği golle öne geçti. Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarsa da, seken topu arka direkte Robin Yalçın tamamladı ve durum 1-0 oldu.

İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.