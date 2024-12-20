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Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe Beraberliği: 1-1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ilk yarıda 1-1 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:17
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ve Fenerbahçe Beraberliği: 1-1

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede ilk yarı 1-1 sona erdi. İlk yarıda iki takım da etkili ataklar geliştirdi.

Maçın İlk Dakikaları

Maçın başlangıcıyla birlikte 1. dakikada İrfan Can Kahveci, sağdan ceza sahasına etkili bir ortayı gönderdi ancak En-Nesyri'nin kafası savunmaya çarpıp direğin yanından kornere çıktı.

Eyüpspor'un Öne Geçişi

İlk yarıda 25. dakikada Tadic, sol kanatta topu aldı ve ceza sahasına gönderdi. En-Nesyri kafayı vurdu ama Berke, bu topu kontrol etmeyi başardı. Ardından, 26. dakikada ikas Eyüpspor'un golü geldi. Caner Erkin tarafından ceza yayı üzerine gönderilen ortada Thiam, savunmanın arkasına sarkan Ahmed Kutucu'ya pasını aktardı. Abdelkader'den bekletmeden gelen şık plase vuruşla top ağlarla buluştu: 1-0

Fenerbahçe'nin Eşitlemesi

İlk yarının sonlarına doğru, 45+4. dakikada Kostic sol kanatta topla buluştu ve Halil Akbunar'dan sıyrılarak En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzak direğe plase vuruşu sonrası top filelere gitti ve durum 1-1'lik eşitliği sağladı.

İlk 45 dakikanın ardından iki takım da 1'er golde eşit kalarak soyunma odasına gitti.

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