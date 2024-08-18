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Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Fenerbahçe Beraberliği

Göztepe ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2-2 berabere kaldı. Heyecan dolu maçta önemli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:01
Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Fenerbahçe Beraberliği

Trendyol Süper Lig 2. Hafta Müsabakası

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda takımlar 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 61. dakikasında, Göztepe kalecisi Arda, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin şutunu başarılı bir şekilde tokatladı. Topu uzaklaştırmayı başaran Koray, tehlikeyi savuşturdu.

68. dakikada Göztepe, Tijanic'in köşe atışında Koray Günter'in kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi ve durumu 1-2 yaptı.

Maçın ilerleyen dakikalarında, 82. dakikada Tijanic'in serbest atışı, Fenerbahçe kalecisi Livakovic tarafından kornere gönderildi.

90+5. dakikada Göztepe, Taha'nın sağ kanattan yaptığı ortayla beraberliği sağladı. Juan, topu göğsüyle Romulo'nun önüne indirdi ve Romulo'nun vuruşu ile skoru 2-2 yaparak maçı dengeledi.

Bu mücadelenin sonunda, her iki takım da 1 puanla sahadan ayrıldı.

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