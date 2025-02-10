Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Göztepe 0-0 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kıyasaya Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle sona erdi. Maçta iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda etkili olamadılar.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda önemli bir fırsat yakalayan Göztepe, 49. dakikada Dennis ile ceza sahasında etkili oldu ancak vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 55. dakikada Sipay Bodrum FK, sol kanattan Okita ile bir atak geliştirdi; fakat top, üst ağlarda kaldı.

Bodrum ekibi, 56. dakikada hızlı bir atakla kaleyi yoklarken, Okita'nın vuruşunu kaleci Lis başarılı bir şekilde çıkardı. Göztepe'nin 64. dakikada Ahmed Ildız ile kullandığı vuruşta ise kaleci Diogo Sousa, topa hakim olmayı başardı.

Karşılaşma sonunda her iki takım da önemli puan kaynağı elde edemedi ve maç 0-0 sona erdi.