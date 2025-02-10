DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,12 0,22%
ALTIN
3.360,32 -1,61%
BITCOIN
3.501.119,9 -1,08%

Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Göztepe 0-0 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasında oynanan maç 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:02
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Göztepe 0-0 Beraber Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Kıyasaya Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sipay Bodrum FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma, golsüz beraberlikle sona erdi. Maçta iki takım da skoru değiştirecek fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda etkili olamadılar.

Maçın Önemli Anları

İlk yarıda önemli bir fırsat yakalayan Göztepe, 49. dakikada Dennis ile ceza sahasında etkili oldu ancak vuruşu direğin yanından dışarı çıktı. 55. dakikada Sipay Bodrum FK, sol kanattan Okita ile bir atak geliştirdi; fakat top, üst ağlarda kaldı.

Bodrum ekibi, 56. dakikada hızlı bir atakla kaleyi yoklarken, Okita'nın vuruşunu kaleci Lis başarılı bir şekilde çıkardı. Göztepe'nin 64. dakikada Ahmed Ildız ile kullandığı vuruşta ise kaleci Diogo Sousa, topa hakim olmayı başardı.

Karşılaşma sonunda her iki takım da önemli puan kaynağı elde edemedi ve maç 0-0 sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydınlık Gelecek Ödülleri Töreni Gerçekleşti: Jose Mourinho Yılın Projesi Ödülünü Aldı
2
Trendyol Süper Lig 23. Haftada Galatasaray Zirvede
3
Çorum FK, Coşqun Diniyev ile Anlaştı
4
Kadınlar Süper Ligi 15. Haftası Sona Erdi: Toplu Sonuçlar Açıklandı
5
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti
6
Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ve Göztepe 0-0 Beraber Kaldı
7
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!